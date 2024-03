Eyob Faniel è decimo nella mezza maratona di Lisbona

Decimo posto per Eyob Faniel nella mezza maratona di Lisbona. L’azzurro chiude con il tempo di 1h02:26 una gara che lo ha visto viaggiare per circa dodici chilometri nel gruppo di testa, prima di perdere progressivamente contatto con i leader della corsa. Ad aggiudicarsi il successo in 1h00:36 è l’etiope Dinkalem Ayele che precede il keniano Dominic Chemut Kiptarus (1h00:40) e il tedesco Amanal Petros (1h00:56). Rimane comunque un buon risultato per Faniel – che sulla mezza è stato primatista italiano con il crono di 1h00:07 nel 2021 – in virtù anche del secondo posto tra gli europei davanti al norvegese Sondre Nordstad Moen, undicesimo in 1h02:29. Vittoria del Kenya al femminile grazie all’ex primatista del mondo e argento olimpico della maratona Brigid Kosgei che trionfa in 1h05:51. Alle sue spalle le etiopi Bosena Mulatie (1h09:00) e Tigist Mengistu (1h09:14).