Parigi 2024, Russia esclusa dal torneo pre-olimpico di basket

Come da previsione, la Russia è stata esclusa dal torneo di basket valido per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Lo ha comunicato quest’oggi la FIBA, l’organo di governo internazionale della pallacanestro. Lo slot della Russia, che stando al ranking avrebbe avuto diritto a un posto nel torneo pre-olimpico, verrà riempita dalla Bulgaria. La squadra femminile di basket aveva, invece, già mancato la qualificazione non avendo partecipato al Mondiale e all’Europeo dell’anno scorso.