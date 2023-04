Atp Banja Luka 2023, interrotte per pioggia Medjedovic-Barrere e Varillas-Gaston

Pioggia protagonista in quel di Banja Luka, dove è in corso il torneo ATP 250 che vede Novak Djokovic come primo favorito della contesa. Il meteo quest’oggi, martedì 18 aprile, è andato man mano peggiorando nel corso della giornata e nella seconda metà del pomeriggio ha costretto ad interrompere i due incontri che si stavano disputando. Barrere si era aggiudicato il primo set al tie-break contro il giovane Medjedovic, prima dell’interruzione; Gaston invece conduceva 4-3 nella frazione d’apertura contro il peruviano Varillas. Vedremo se ci saranno le condizioni per ripartire in giornata o se il resto del programma verrà posticipato a domani. Le previsioni, purtroppo, non sono delle migliori anche nei prossimi giorni.