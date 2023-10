Paolini-Tsurenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Jasmine Paolini sfiderà Lesia Tsurenko nella semifinale del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. Prosegue l’ottimo momento della numero uno d’Italia, che dopo la semifinale a Zhengzhou si è spinto fino al penultimo atto anche in Nord Africa. Decisive le vittorie ai danni di Cornet, Marcinko e Lucia Bronzetti, sconfitto per 7-5 7-6 dopo quasi due ore di gioco. A separarla dalla finale c’è l’ucraina Tsurenko, accreditata della quarta forza del seeding, che ha liquidato in due rapidi set la spagnola Parrizas Diaz. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’azzurra.

MONTEPREMI

TABELLONE

COPERTURA TV

Paolini e Tsurenko scenderanno in campo sabato 21 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.