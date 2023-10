Milan, Pioli: “A Tonali volevo bene 10, ora 100. Se lui ha bisogno, io ci sono”

“Scommesse? Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Il nostro pensiero va a Sandro (Tonali ndr), che è stato un nostro giocatore fino a poco tempo fa. Non mi sento di giudicarlo per quello che ha eventualmente commesso, ma vorrei farlo per come uscirà da questo momento, nella voglia di riscattarsi e di diventare un esempio per qualcun altro”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli in merito al caso scommesse che ha coinvolto l’ex rossonero Sandro Tonali, ora al Newcastle. “Gli volevo bene 10, adesso gliene voglio 100. Sarò sempre al suo fianco se avrà bisogno di aiuto”, ha detto Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, in merito al percorso di recupero avviato dal centrocampista azzurro.