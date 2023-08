Paolini-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Jasmine Paolini affronterà Jessica Pegula negli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal 2023, torneo in programma dal 7 al 13 agosto. Dopo la bella affermazione all’esordio su Donna Vekic, l’azzurra è stata protagonista di un bel colpo di fortuna, con Madison Keys che ha dovuto rinunciare all’incontro di secondo round a causa di un problema avvertito nel corso del match vinto contro Venus Williams. Per la numero due attuale del nostro tennis femminile si sono quindi spalancate le porte degli ottavi, dove però le cose non diventeranno semplici. Di fronte, infatti, avrà una delle giocatrici più ostiche del circuito. Jessica Pegula fatica ancora a trovare il successo che potrebbe valere un’intera carriera, ma resta ad altissimi livelli una delle più costanti e lo dimostra settimana dopo settimana.

Paolini e Pegula scenderanno in campo oggi, giovedì 10 agosto, alle ore 17:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo canadese fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.