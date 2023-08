Ciclismo Mondiali Glasgow 2023, risultati e classifica crono femminile: Dygert torna campionessa

La statunitense Chloe Dygert conquista il successo nella prova a cronometro femminile elite di 36.2 km, valevole per i Mondiali 2023 di ciclismo su strada in corso di svolgimento a Glasgow. L’atleta americana, dunque, torna campionessa nella prova contro il tempo battendo l’australiana Grace Brown, medaglia d’argento, e l’austriaca Christina Schweinberger, che si mette al collo il bronzo. Per quanto riguarda le azzurre Alessia Vigilia chiude in ventiquattresima posizione, mentre Vittoria Guazzini è trentaduesima.

Dopo il via delle prime atlete che, ai fini cronometrici, hanno ben poco da dire, arriva il momento della statunitense Chloe Dygert. Quest’ultima, seppur non al massimo della forma fisica, riesce a mettere in scena una buona prestazione che le consente di balzare nettamente al comando con il miglior tempo di 46.59.80 davanti alla slovena Eugenia Bujak. Il crono dell’americana resta quello da battere e, con il passare dei minuti, sembra che nessuno sia in grado di fare meglio.

Il sogno della svizzera Marlen Reusser si spezza intorno a metà della sua gara poiché, a causa di un problema fisico, decide di ritirarsi. Alessia Vigilia mantiene un buon ritmo e chiude al ventiquattresimo posto, mentre Vittoria Guazzini a lungo andare soffre i postumi dell’infortunio e non va oltre la trentaduesima piazza. Con l’olandese Reijanne Markus ormai fuori dai giochi, resta solo l’australiana Crace Brown a provare ad impensierire Dygert, ma non riesce a batterla per cinque secondi. Chloe Dygert torna campionessa del mondo a cronometro, sul podio anche Grace Brown e l’austriaca Christina Schweinberger.

ORDINE DI ARRIVO CRONO FEMMINILE

Chloe Dygert (Stati Unit) 46.59.80 Grace Brown (Australia) +5″.67 Christina Schweinberger (Austria) +1’12.95 Anna Henderson (Gran Bretagna) +1’15”.05 Juliette Labous (Francia) +1’22”.47 Demi Vollering (Olanda) +1.27″.79 Agnieszka Skalniak-Sojka (Polonia) +1’38”.01 Amber Leone Neben (Stati Uniti) +1′.51″.78 Reijanne Markus (Olanda) +2’07″55 Georgina Howe (Australia) +2ì26″.02

24. Alessia Vigilia (Italia) +3’40”

32. Vittoria Guazzini (Italia)