Paolini-Garcia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Caroline Garcia nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Lione 2023 (cemento). Dopo la bella vittoria al primo turno contro Masarova, la tennista azzurra si è ripetuta contro Andreeva, sempre in due set. Sulla sua strada ora la testa di serie numero uno della manifestazione nonché beniamina di casa Garcia. La francese vuole riscattarsi dopo un Australian Open non particolarmente entusiasmante ma ha già lasciato per strada un set contro Van Uytvanck. Garcia è avanti 3-0 nei precedenti e partirà nettamente favorita. Guai però a dare per spacciata Paolini, che insegue una vittoria per ritornare tra le prime 60 del mondo.

Paolini e Garcia scenderanno in campo nella giornata di venerdì 3 febbraio come terzo match non prima delle ore 17:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti tra Paolini e Garcia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione.