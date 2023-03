Pallanuoto, World Cup maschile 2023: rimonta incredibile del Settebello contro la Croazia, è la terza vittoria consecutiva

Spettacolo a Zagabria. Il Settebello firma una rimonta clamorosa contro la Croazia nel match valido per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Giappone e Ungheria. Sotto di cinque punti al termine del terzo quarto (7-12), gli azzurri alzano la testa dominando l’ultimo parziale (14-13) e portandosi a casa punti importanti che gli permettono di volare in vetta alla classifica a quota 6. Prima sconfitta, invece, per i croati.

LA PARTITA – Non una bella partenza dell’Italia, con Bukic che sblocca il match dopo pochi secondi dal fischio d’inizio prima dell’allungo di Basic e Duzevic per lo 0-3. Al 5′ Di Somma sbaglia un rigore, ma il Settebello rialza subito la testa sbloccandosi con Marziali e accorciando con una conclusione dalla distanza di Renzuto. Basic chiude poi il primo quarto sul 2-4. Ancora Croazia a segno all’inizio del secondo quarto con Bosic (2-5). Echenique firma il 3-5 e Duzevic riallunga sul 3-6, ma Di Somma riporta gli azzurri a un solo punto di distanza sul 5-6. Niente da fare, però, per l’Italia, che chiude il secondo quarto ancora sotto di due gol sul 6-8. Renzuto accorcia ancora all’inizio del terzo quarto (7-8), ma la Croazia prende il largo con tre reti di Marinic-Kragic e una di Kharkov per il 7-12 che chiude il parziale. Black out Croazia e splendida reazione del Settebello nell’ultimo quarto, dove Condemi, Presciutti, Marziali, Dolce, Di Fulvio e Bruni portano in parità il match prima del sorpasso di Di Fulvio a 23 secondi dalla fine della partita, chiusa sul 14-13.