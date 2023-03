Napoli, Osimhen a secco in due gare di fila: non accadeva da settembre. Ed è furioso dopo il cambio

di Mattia Zucchiatti 79

Victor Osimhen insaziabile. E’ il leader tecnico e carismatico di un Napoli primo in classifica con ampio margine ed è in testa alla classifica marcatori con 19 reti, eppure sono bastate due partite senza gol per mandarlo su tutte le furie. Dopo il cambio con Simeone, all’85’ di Napoli-Atalanta, Osimhen non ha nascosto il disappunto per le occasioni mancate. Visibilmente nervoso, ma con buoni motivi per guardare con ottimismo al futuro. Dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, per la prima volta dallo scorso settembre Victor Osimhen ha giocato due partite di fila in Serie A senza trovare il gol. Un dato che testimonia la stagione incredibile che il bomber sta vivendo. Oltretutto l’Atalanta non è un avversario come gli altri: ai bergamaschi infatti segnò il suo primo gol in campionato. La reazione nel post gara testimonia poi una fame e una ferocia agonistica con pochi precedenti. Il Napoli si gode il suo fuoriclasse.