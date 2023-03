Calcio, Mondiali 2030: il Marocco potrebbe sostituire l’Ucraina nella candidatura con Spagna e Portogallo

Importante novità in merito alle candidature per ospitare i Mondiali di calcio 2030. Spagna e Portogallo erano infatti intenzionate a candidarsi insieme all’Ucraina, ma lo scenario potrebbe cambiare per via del prolungarsi della guerra e dell’arresto del numero uno della Federcalcio ucraina Andriy Pavelko, accusato di riciclaggio di denaro. Il posto dell’Ucraina, secondo ‘The Athletic‘, potrebbe essere preso dal Marocco. La ragione principale è geografica, essendo il paese africano separato dalla penisola iberica dal solo stretto di Gibilterra. Il Marocco si era proposto di ospitare la Coppa del Mondo già in altre 5 occasioni, ma le candidature erano sempre state bocciate.