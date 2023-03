Pallanuoto, World Cup maschile 2023: altra vittoria per il Settebello, sconfitta l’Ungheria 9-8

Nella partita valevole per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto, l’Italia sconfigge l’Ungheria con il punteggio di 9-8. Dopo la netta vittoria all’esordio contro il Giappone, gli azzurri di Sandro Campagna tornano in vasca e conquistano un altro successo di peso. L’Ungheria, reduce anch’essa da un giorno di riposo dopo il successo contro la Francia nella prima giornata, cade a Zagabria (Croazia) sotto i colpi del Settebello, che non brilla nei primi due quarti ma poi blinda il successo nel terzo parziale grazie a ben cinque reti. Nonostante la sofferenza nel finale, alla fine si può festeggiare una meritata vittoria. L’Italia raggiunge così la Croazia al primo posto del girone a punteggio pieno.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Ungheria subito pericolosa in fase offensiva. Del Lungo tiene a galla i suoi con un paio di buoni interventi, ma i magiari passano comunque in vantaggio con Manhercz. L’Italia reagisce e, nel giro di pochi minuti, ribalta la situazione grazie alle reti di Echenique e Damonte. Gli ospiti tuttavia non mollano e riescono a trovare la rete del 2-2 che gli consente di chiudere il quarto in parità. L’Ungheria continua a far bene anche nel parziale seguente e, grazie a una doppietta di Vigvari, si porta addirittura avanti di due lunghezze. Ancora una volta, però, i ragazzi di Campagna non restano a guardare e ripristinano la parità con uno scatenato Lorenzo Bruni, autore dei due gol che fissano il punteggio sul 4-4.

La gara cambia nel terzo quarto, in cui l’Italia segna ben 5 reti (contro le 2 dell’Ungheria) e mette un punto esclamativo sulla gara. I magiari inizialmente tengono botta e rispondono alle reti di Bruni e Di Somma. Nella seconda metà della frazione, tuttavia, si disuniscono e vengono travolti dagli azzurri, a segno con Fondelli e Di Fulvio (doppietta). Nonostante un vantaggio rassicurante, il Settebello cala nell’ultimo quarto e non riesce più a segnare. L’Ungheria ne approfitta e accorcia le distanze ma, nonostante un assedio nel finale, manca l’appuntamento con il pareggio. L’Italia soffre, rischia, ma alla fine rispetta il pronostico della vigilia e ottiene la vittoria.