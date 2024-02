Pallamano, qualificazioni EHF EURO 2024: L’Italia trova la prima vittoria contro la Lettonia

L’Italia vince sulla Lettonia per 32-14 nella terza giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024. Si tratta del primo successo per le azzurre, nello stesso girone delle campionesse mondiali francesi e la Slovenia. All’Italia serve la terza posizione per avere accesso al torneo continentale previsto per i prossimi mesi. Nella partita odierna, le azzurre riescono ad imporsi nella prima metà di gioco, andando a riposo sul 19-5 e poi riuscendo a mantenere il vantaggio nella seconda parte nonostante il calo di intensità. Al termine del match il risultato è di 32-14. Il DT Giuseppe Tedesco: “Oggi abbiamo vinto e questo era il primo imperativo che avevamo in questo doppio confronto con la Lettonia. Sono soddisfatto dell’approccio alla partita: un buon primo tempo chiuso 19-5, pur alternando quasi tutte le giocatrici. Certo, nel secondo tempo una squadra matura e con tanta esperienza avrebbe insistito di più e avrebbe offerto una migliore prestazione, avrebbe segnato più tiri perché in realtà siamo arrivati al portiere con molta frequenza e con molta facilità. Noi invece ci siamo un po’ rilassate e questa é una cosa su cui dobbiamo lavorare, ma l’approccio con cui la squadra ha lavorato sia a Chieti che in allenamento qui in Lettonia é stato buono. In sintesi: il primo tempo molto buono, il secondo tempo in gestione. Certo è che pretendo di più nel secondo tempo soprattutto dalle ragazze che avevano le prime esperienze internazionali e che, è pur vero, hanno sofferto un po’ di emozione. Del resto esordire in Nazionale maggiore é sempre una cosa straordinaria. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, cerchiamo di fare ancora meglio a Chieti”.