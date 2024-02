Basket, Eurolega 2024: la Virtus Bologna riparte con il piede giusto, Valencia al tappeto 87-74

La Virtus Bologna riparte con una vittoria. Dopo la sosta per coppe e nazionali, ricomincia l’Eurolega e alla Segafredo Arena, nella 27esima giornata, le Vu Nere battono 87-74 il Valencia (18-20, 44-32, 65-57 i parziali) con 16 punti di Belinelli e 14 punti di Mickey. La squadra di coach Banchi, prima della sosta, era uscita sconfitta in tre delle ultime quattro partite disputate e il successo di oggi – il 17esimo stagionale – rilancia la squadra per un posto diretto ai play-off. Belinelli e compagni torneranno in campo in Eurolega il 7 marzo, ospiti dell’Olympiacos, quattro giorni dopo la trasferta di campionato a Sassari.

Una partita cominciata a rilento per i padroni di casa che dopo pochi minuti perdono anche Shengelia per infortunio alla caviglia (brutta distorsione, da valutare nelle prossime ore). Valencia sul finire del primo quarto si porta anche sul 20-14, massimo vantaggio. Ma gli spagnoli sbagliano due schiacciate abbastanza semplici e non uccidono, sportivamente parlando, la partita. La Virtus in qualche modo arriva al primo intervallo con soli due punti di distacco (18-20). E nei secondi dieci minuti comincia a girare l’inerzia grazie a Marco Belinelli: la colonna della Virtus Bologna sale in cattedra, mette a segno un paio di triple pesanti e porta i padroni di casa sul 34-28. All’intervallo lungo il punteggio dice 44-32 con un Belinelli da paura. Nel terzo quarto Valencia sembra in balia, ma in qualche modo riesce a rimanere in partita (oscillando tra il -9 e il -12). Ma la Virtus è totalmente in controllo e porta la partita in fondo senza particolari patemi d’animo. Gli ultimi minuti sono esibizione pura: le Vu Nere dominano e chiudono 87-74. Il sogno playoff è ancora vivo.