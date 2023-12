Pagelle Udinese-Bologna 3-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Udinese-Bologna 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Crolla improvvisamente, e in maniera abbastanza netta, la squadra di Thiago Motta. Un pomeriggio da incubo per i felsinei, mai in grado di rispondere alle avanzate di un’Udinese davvero molto propositiva. Sblocca il risultato Pereyra su un tiro di Payero ribattuto da Skorupski, poi lo stesso argentino segna il definitivo 3-0, mentre nel mezzo è arrivato il quarto centro in tre partite per Lucca. Dopo tempo immemore la squadra di Cioffi torna al successo, mentre si interrompe la striscia degli ospiti.

GLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 6, Perez 6.5, Kristensen 6; Ebosele 6.5 (24′ st Zarraga 6), Lovric 6, Walace 6.5 (35′ st Thauvin sv), Payero 7.5, Kamara 6 (42′ st Masina sv); Pereyra 7 (35′ st Samardzic sv); Lucca 7 (42′ st Success sv.).

In panchina: Silvestri, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele. Allenatore: Cioffi 7

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Posch 5.5 (11′ st Lucumì 6), Beukema 5, Calafiori 6.5, Kristiansen 5 (11′ st Fabbian 5.5); Freuler 6, Moro 5.5 (10′ st Aebischer 6); Urbanski 5.5 (29′ st Van Hooijdonk 6), Ferguson 5.5, Saelemaekers 5 (11′ st Orsolini 5.5); Zirkzee 5.

In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta 5

ARBITRO: Orsato di Schio 5.5

RETI: 23′ pt Pereyra, 3′ st Lucca, 7′ st Payero

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Pereyra, Success, Urbanski, Ferguson, Freuler, Zirkzee, Fabbian. Angoli: 7-7. Recupero: 4′ pt, 5′ st