Formazioni ufficiali Milan-Sassuolo, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Raggiunto provvisoriamente al terzo posto dalla Fiorentina, il Milan va a caccia della quarta vittoria consecutiva in casa contro in Sassuolo in enorme difficoltà. Non se la passano troppo bene neppure i rossoneri, martoriati dagli infortuni ma comunque favoriti sulla carta. Di seguito le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Alessio Dionisi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.