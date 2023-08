Pagelle Sampdoria-Pisa 0-2: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sampdoria-Pisa, match valevole per la seconda giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 2-0 per i toscani con le reti di Tramoni al 14′ del primo tempo, e il raddoppio di Arena al 14′ della ripresa. Con questo successo i ragazzi di Alberto Aquilani salgono a quota tre punti in classifica mentre la Sampdoria di Andrea Pirlo rimane ferma a quota un punto. A stappare la partita un brutto errore in costruzione da parte di Stankovic: l’estremo difensore, in prestito dall’Inter, non si capisce con la sua difesa e regala la palla a Tramoni che, a tu per tu, non sbaglia e sigla la rete dello 0-1. Il Pisa ad inizio ripresa trova anche il gol del raddoppio con una vera e propria meraviglia di Arena. La Sampdoria le prova tutte per rientrare in partita, ma spreca una quantità di palle gol incredibili e trova un super Nicolas in giornata di grazia. Nel finale espulso anche Roberto Baronio, vice di Pirlo, per reiterate proteste.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI SAMPDORIA-PISA

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic 4; Stojanovic 5.5, Ferrari 5 (15′ st Ghilardi 6), Murru 5, Giordano 6 (39′ st Barreca sv); Askildsen 6 (15′ st Borini 6.5), Yepes 6 (24′ st Ricci 6), Verre 5.5; Depaoli 5.5, La Gumina 5 (15′ st De Luca 5), Pedrola 7. In panchina: Ravaglia, Panada, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Paoletti. Allenatore: Pirlo 5

PISA (4-2-3-1): Nicolas 7; Hermannsson 6.5 (27′ st Calabresi 6), Canestrelli 6.5, Leverbe 6, Beruatto 6.5 (36′ st Jureskin sv); Marin 6.5, Veloso 7; M. Tramoni 7.5 (36′ st Piccinini sv 6), D’Alessandro 6 (27′ st L.Tramoni 6), Arena 7.5; Moreo 6 (9′ st Valoti 6). In panchina: Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Masucci, Seck, Barbieri. Allenatore: Aquilani 7

ARBITRO: Camplone di Pescara 6.5.

RETI: 14′ pt M.Tramoni, 14′ st Arena

NOTE: serata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 22mila circa.

Ammoniti: Ferrari, Nicolas, Arena, Jureskin, Calabresi

Angoli: 6-3 per la Sampdoria

Recupero: 3′, 10′.