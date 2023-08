Liga: altro infortunio per il Real Madrid, problema alla coscia per Vinicius

Continua il momento molto sfortunato del Real Madrid. Terzo infortunio per la squadra di Carlo Ancelotti che, dopo le rotture del crociato sia per Courtois sia per Rudiger, vede alzare bandiera bianca anche Vinicius Junior. Il brasiliano si è fermato al 20′ del primo tempo della sfida contro il Celta Vigo dopo una percussione sulla fascia. Probabilmente si tratta di un problema muscolare per la stella del Real che lascerà un grande vuoto nel reparto offensivo della sua squadra.