Pagelle MotoGP GP Qatar: Bagnaia si impone, sorprende Acosta

Le pagelle del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione 2024 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, Francesco Bagnaia la spunta davanti a Brad Binder e Jorge Martin. A completare la top 5 ci pensano la Gresini di Marc Marquez e l’altra Ducati ufficiale, quella di Enea Bastianini. Menzione d’onore per Pedro Acosta, il debuttante della GasGas.

Francesco Bagnaia: 1o

Bagnaia inizia la stagione nel migliore dei modi. Parte in modo perfetto, agguanta la leadership e rimane in testa fino alla fine. Il campione in carica segna tempi martellanti giro dopo giro, senza mai essere realmente attaccato dai propri avversari.

Brad Binder: 9.5

Il pilota sudafricano della Ktm continua il trend positivo già visto ieri durante la sprint race. Binder parte bene e rimane in bagarre con Martin per gran parte della corsa. Nonostante la tenacia dello spagnolo, Binder si mantiene davanti e conquista l’argento. Gran Premio ottimo, se non per alcune sbavature.

Jorge Martin: 9+

Una buona prestazione di Martin, vincitore della sprint di ieri. Lo scudiero della Pramac completa il podio dietro a Bagnaia e a Binder. La lotta con quest’ultimo è accesa, ma nonostante la tenace difesa, Binder ha la meglio e lo spagnolo si deve accontentare del terzo posto

Marc Marquez: 8.5

Il più grande dei fratelli Marquez torna sotto i riflettori, mancando il podio per solo una posizione. Il pilota del team Gresini è uno dei protagonisti delle lotte odierne, che hanno visto impegnati più piloti.

Enea Bastianini: 7/8

Bastianini chiude la top 5. Non una brutta gara da parte sua, ma l’italiano resta nell’anonimato fino alle ultime tornate, quando supera Acosta e Alex Marquez. Punti importanti comunque per Bastianini che ambisce ad una stagione più serena della passata.

Pedro Acosta: 7+

Acosta sorprende al debutto. Il giovane pilota infila una serie di sorpassi micidiali nei primi giri di Gran Premio, ma sul finale è succube del degrado gomme e viene risucchiato dal gruppo, terminando la gara ottavo. Resta una prestazione positiva per il debuttante.