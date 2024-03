Biathlon, inseguimento femminile Soldier Hollow 2024: Vittozzi beffata allo sprint da Jeanmonnot

Un’emozionante gara a inseguimento in quel di Soldier Hollow si conclude con il successo in volata di Lou Jeanmonnot su Lisa Vittozzi. Una gara ai limiti della perfezione da parte di entrambe, partite rispettivamente con il terzo e quarto pettorale, che dal terzo poligono in poi hanno sfruttato gli errori di una disastrosa Tandrevold e di Braisaz. La transalpina e la nostra campionessa iridata si sono trovate appaiate per l’ultima serie di tiro in piedi, che però non ha emesso verdetti: 5/5 per tutte e due. Sprint finale, quindi, con Jeanmonnot che trova il sorpasso all’interno prima dell’ultima curva e riesce a difendersi sul rettilineo finale dal rientro della sappadina. Visibilmente amareggiata per la sconfitta in volata, Lisa può comunque festeggiare un ritrovato secondo posto in classifica generale e diversi punti guadagnati sulla leader Tandrevold, che alla fine ha chiuso in 11esima posizione. Sul podio ci sale invece Julia Simon, protagonista di un’ottima rimonta dal settimo posto di partenza. Buona prestazione anche da parte di Samuela Comola, che con un solo errore risale fino alla 21esima piazza. Perde gap, invece, Michela Carrara, che con sei errori scende fino alla 32esima posizione. 35esima Beatrice Trabucchi, 45esima Hannah Auchentaller e 49esima Rebecca Passler.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

L. Jeamonnot (FRA) 26:51.7 L. Vittozzi (ITA) +0.4 J. Simon (FRA) +1:01.0 K.O. Knotten (NOR) +1:09.1 L. Haecki-Gross (SUI) +1:14.9 T. Tomingas (EST) +1:24.7 J. Braisaz-Bouchet (FRA) +1:25.2 A. Gandler (AUT) +1:26.2 M. Davidova (CZE) +1:26.4 E. Oeberg (SWE) +1:50.3

21. S. Comola (ITA) +2:57.8

32. M. Carrara (ITA) +3:41.0

35. B. Trabucchi (ITA) +3:59.1

45. H. Auchentaller (ITA) +4:47.0

49. R. Passler (ITA) +5:12.7