Pagelle Frosinone-Reggina 3-1: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Frosinone-Reggina, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Gli uomini di Grosso allo Stirpe battono la squadra di Inzaghi, costretta a giocare in dieci per più di un tempo, e ottengono la tanto desiderata promozione in Serie A. Sblocca il risultato Borrelli, poi Cionek viene espulso e Insigne segna dal dischetto il gol del raddoppio. Hernani accorcia le distanza a inizio ripresa, ma Caso chiude nuovamente la partita pochi minuti dopo. L’ultima mezz’ora è una lunga attesa verso il triplice fischio del direttore di gara. Una volta arrivato, esplode la gioia.

IL TABELLINO

Frosinone (4-3-3): Turati 6.5; Sampirisi 6.5, Lucioni 6.5, Ravanelli 6, Cotali 6.5 (1′ st Frabotta 6.5); Boloca 6, Mazzitelli 7 (36′ st Rohden sv), Gelli 6; Insigne 6.5 (28′ st Baez 6), Borrelli 7 (38′ st Moro sv), Caso 7 (28′ st Garritano 6).

A disposizione: Loria, Bocic, Kalaj, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Oliveri.

Allenatore: F. Grosso 7

Reggina (3-5-2): Colombi 6; Cionek 4, Camporese 5 (1′ st Terranova 6), Loiacono 5.5; Bouah 5.5, Fabbian 6.5, Crisetig 5.5, Majer 5 (1’st Hernani 7), Di Chiara 5 (45′ st Liotti sv); Canotto 6.5 (26′ st Rivas 6), Strelec 6 (26′ st Menez 6).

A disposizione: Contini, Aglietti, Gori, Galabinov, Azevedo, Ricci, Lombardi.

Allenatore: F. Inzaghi 5

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.5

RETI: 31′ pt Borrelli, 42′ pt Inglese, 6′ st Hernani, 13′ st Caso.

AMMONITI: Camporese, Cotali.

ESPULSI: Cionek

ANGOLI: 4-6

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

NOTE: Serata piovosa, campo in discrete condizioni.