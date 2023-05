Serie B 2022/2023, il Frosinone batte la Reggina e festeggia la promozione in Serie A

Questa volta non stecca il Frosinone, che si sbarazza 3-1 della Reggina e allo Stirpe festeggia la terza promozione in Serie A della sua storia. Un campionato dominato e poi controllato dalla squadra di Grosso, che torna nella massima serie a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Dopo il pareggio pomeridiano del Bari, i gialloblù di capitan Lucioni non sprecano l’opportunità e dominano una Reggina che paga l’ingenua espulsione di Cionek nel corso della prima frazione.

Il Frosinone parte un po’ a rilento, sentendo comprensibilmente un po’ di pressione in una serata decisamente importante. La Reggina ha un paio di occasioni importanti nella prima mezz’ora, ma Turati e la difesa dei padroni di casa riescono in qualche modo a salvarsi. Con il passare dei minuti cresce l’azione offensiva degli uomini di Grosso, che vede ripagata la sua scelta di schierare Borrelli al centro dell’attacco. Con un’incornata il numero 90 supera Colombi e sigla la rete del vantaggio. Poi ci pensa Cionek a chiudere definitivamente il match: il difensore della Reggina colpisce a palla lontana Caso con una manata. L’arbitro Prontera va al monitor, assegna il rigore ed espelle il 37enne ex Spal. Insigne, invece, va sul dischetto e firma il raddoppio.

La Reggina rende subito le cose interessani al ritorno in campo, con il neo subentrato Hernani che dopo una rimessa lunga dalla destra riesce a mettere la palla nell’angolino dopo l’ottimo disimpegno di Strelec nell’area piccola. Ma la gioia dura poco, perché dopo cinque minuti il Frosinone recupera palla, verticalizza e trova Caso in area di rigore: il numero 10 non sbaglia a tu per tu con Colombi e sigla la terza rete di serata. La squadra di Grosso va vicina un paio di volte alla quarta rete, che però non arriva. Poi tanta gestione del pallone aspettando il triplice fischio dell’arbitro mente tutto lo stadio intona cori. Anche quattro minuti di recupero, poi è finalmente festa: il Frosinone è in Serie A!