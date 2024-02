Torino-Salernitana: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Salernitana, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino in campo le due formazioni granata, entrambe a caccia di una vittoria per i rispettivi obiettivi: per i padroni di casa piemontesi è la possibilità di lottare per l’Europa, per gli ospiti campani una salvezza molto complicata. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 4 febbraio.

Torino-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Stefan Schwoch e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti.