Osimhen preso in giro dal Napoli su TikTok: il VIDEO che ha fatto infuriare l’agente

Ancora problemi in casa Napoli: nelle ultime ore l’agente di Victor Osimhen ha lasciato ai social un forte comunicato contro la società azzurra, rea di aver pubblicato su TikTok un video insultante nei confronti del campione nigeriano. QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

Ma qual è il video della discordia che ha fatto infuriore Osimhen ed il suo agente? Iniziamo dicendo che lo stesso è stato subito cancellato dal social, ma alcuni utenti hanno potuto tranquillamente scaricare il video, e ripubblicarlo poi ovunque. Ecco quindi il pomo della discordia.

Trolling your own player for missing a penalty is absolutely insane .@sscnapoli tik tok admin should know and do better. Victor Osimhen scored 26 goals in 32 league games which earned him the highest goal scorer and a total of 31 goals in 39 games in all competitions. pic.twitter.com/1VddSmzhY0

