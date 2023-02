Olimpiadi, uno studio sostiene che ospitarle non aumenta numero medaglie vinte

Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports e condotto dagli scienziati del Centre for Economic and Regional Studies, ha evidenziato che ospitare i Giochi Olimpici non porti una maggiore probabilità di vincere un numero più alto di medaglie. l team, guidato da Gergely Csurilla e Imre Fert, ha valutato il numero di medaglie vinte dai paesi ospitanti in relazione al resto delle nazioni per le Olimpiadi tenutesi tra il 1996 e il 2021.

Gli autori riferiscono che l’effetto ospite non sussisteva una volta che i dati venivano aggiustati considerando i fattori socioeconomici della nazione ospitante, come il Pil pro capite o la dimensione della popolazione. Solamente l’Australia (2000) e il Regno Unito (2012) hanno conquistato un numero di medaglie più elevato nell’anno in cui hanno ospitato i giochi. Gli autori concludono che sarà in ogni caso necessario condurre ulteriori approfondimenti per comprendere appieno i meccanismi che guidano la vincita delle medaglie in relazione ai giochi olimpici.