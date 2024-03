Olimpiadi Parigi 2024, il Real Madrid alle federazioni: “Non daremo i nostri giocatori”

“Per ragioni di salute e di integrità sportiva, i giocatori non possono partecipare agli Europei o alla Copa America e ai Giochi Olimpici. Possono partecipare solo a una competizione. Non a entrambe”. Questo, secondo quanto riportato da l’Equipe e Afp, il contenuto di una lettera che il Real Madrid avrebbe inviato alle federazioni interessate per informarle che non concederà i suoi tesserati per tutte le competizioni internazionali della prossima estate. Come ben noto, infatti, le Olimpiadi di Parigi non sono incluse nel calendario Fifa, dunque i club non hanno alcun obbligo di mandare i propri calciatori. Una notizia importante in chiave Francia, dato che Kylian Mbappé è promesso sposo dei Blancos e in queste ultime settimane si è tornati a parlare di una sua presenza a Parigi per i Giochi. Già Didier Deschamps, tecnico della Nazionale maggiore, si era definito molto dubbioso a riguardo presentando la lista dei convocati per le amichevoli contro Germania e Cile: “È molto difficile a livello psicologico e fisico riuscire a mettere insieme due competizioni del genere, in estate, senza aver preso le ferie”.