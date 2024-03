NBA 2023/2024, ora è ufficiale: i Boston Celtics sono qualificati ai playoff grazie alla vittoria sui Suns

Era solo questione di tempo, ma nella notte è arrivata l’ufficialità, i Boston Celtics sono la prima squadra della stagione 2023/2024 a qualificarsi per i playoff. Grazie al successo arrivato sui Phoenix Suns 127-112, la squadra di coach Joe Mazzulla accede alla post-season dopo appena 66 partite, dominando l’Eastern Conference con un record pazzesco di 52 vittorie e appena 14 sconfitte, chiudendo così la pratica con largo anticipo.

A guidare i Celtics al successo ci pensa la solita coppia composta da Jaylen Brown e Jayson Tatum, che insieme siglano la bellezza di 63 punti. Brown è il top-scorer di serata con 37 punti a referto, con oltre il 60% dal campo, oltre che 5 rimbalzi, e assist e 3 palle rubate. Il numero 7 in maglia Celtics nelle ultime 4 partite ha una media di 33 punti realizzati, e lo stesso Mazzulla ha elogiato le sue grandi qualità: «Sta dimostrando di essere un giocatore a tutto tondo. Tutto ciò che lo riguarda inizia con la sua intensità difensiva». Lo stesso Brown si è espresso così a fine partita: «Siamo reduci da un lungo viaggio, e per noi poteva essere una partita fiacca, ma siamo venuti fuori con la giusta mentalità per occuparci dei nostri affari (ovvero la qualificazione ai playoff)».

Come anticipato, a dar manforte a Brown ci ha pensato Tatum, che ha messo a referto ben 26 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, e ha fine partita ha ricevuto anche l’elogio di Kevin Durant, suo avversario nella notte, che ha detto: «Vedo che sta avvenendo un cambio della guardia… È uno di quei ragazzi che probabilmente dominerà la lega per i prossimi 10-12 anni e sarà un punto fermo nella storia del nostro gioco», quasi a testimoniare che il testimone stia per passare in mano ad una nuova generazione di fuoriclasse, tra cui Tatum. Il traguardo raggiunto da Boston dimostra il dominio della regular-season, ora sarà interessante capire come coach Mazzulla deciderà affrontare i prossimi impegni per arrivare ai playoff al massimo della conduzione per scrivere nuovamente la storia.