Olimpiadi Parigi 2024, Cio: esploriamo strade per la riammissione degli atleti russi

“A nessun atleta dovrebbe essere impedito di gareggiare solo a causa del proprio passaporto. Dovrebbe quindi essere ulteriormente esplorato un percorso per la partecipazione degli atleti alle competizioni, a condizioni rigorose”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sulla possibilità di riammettere gli atleti russi e bielorussi in vista dei Giochi di Parigi 2024. Viene poi segnalato che “la stragrande maggioranza dei partecipanti a ciascuna delle chiamate di consultazione” si è detta favorevole a trovare una soluzione per il reintegro degli atleti russi e bielorussi e inoltre “ciascuna federazione internazionale è l’unica autorità per decidere sulle proprie competizioni”.