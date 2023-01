Sampdoria, Stankovic affronta emergenza difesa in vista dell’Atalanta

Dejan Stankovic deve fare i conti non solo con una situazione di classifica complicatissima, ma anche con una vera e propria emergenza infortuni della Sampdoria, soprattutto in difesa ma non solo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, infatti, con i problemi lamentati da Colley, i difensori di ruolo sono solo tre: Nuytinck, Murillo e Amione. Da segnalare anche l’assenza di Sabiri a centrocampo e il difficile recupero di Gabbiadini in attacco: in caso di forfait dell’ex Southampton, al fianco di Lammers giocherà il giovane Montevago. Tutto questo alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.