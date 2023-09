Olanda-Stati Uniti oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

L’Olanda affronterà gli Stati Uniti nella terza sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. E’ dovuta ricorrere al doppio la formazione Orange per avere la meglio sulla Finlandia all’esordio, anche a causa di un Botic Van De Zandschulp che ultimament è leggermente in crisi di risultati, come dimostra anche la sconfitta contro Virtanen. Certamente oggi la pressione non sarà su di loro, con gli Stati Uniti che partono ampiamente favoriti, potendo contare su due singolaristi e un doppio di assoluto livello.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Olanda e Stati Uniti scenderanno in campo oggi, giovedì 14 settembre. L'inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio.