Fiorentina: calciatore del settore giovanile investito subito fuori al Viola Park

Un giovane calciatore appartenente al settore giovanile della Fiorentina è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’esterno del Viola Park. Il ragazzo non avrebbe riportato conseguenze gravi e sarebbe stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti oltre a rappresentanti della Polizia municipale, anche un’ambulanza che ha portato il giovane calciatore in un ospedale della zona per gli accertamenti del caso. La scorsa settimana il Comune di Bagno a Ripoli aveva dovuto varare un’ordinanza che vietava la sosta delle persone nelle immediate vicinanze del Viola Park dopo che si era registrata la reiterata sosta dei genitori dei figli sul ciglio della strada in macchina per seguire gli allenamenti, in assenza ancora di un accesso pedonale al centro sportivo.