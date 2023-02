Nuoto sincronizzato, assoluti Bper: fantastica prestazione di Minisini e Ruggiero

Con le eliminatorie del doppio misto, a Riccione, si è aperto il campionato assoluto di nuoto artistico Bper Banca, con un nuovo regolamento applicato per la prima volta. Nonostante ciò, si sono confermati i pluricampioni del mondo e d’Europa Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, poker di medaglie d’oro a Budapest e Roma 2022. I due romani di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, allenati dal direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallomardo, sono primi dopo le eliminatorie con 269.2875 punti, con oltre 70 punti di vantaggio sulla coppia del Savona Codrescu-Mastroianni, il tutto suddiviso in 181.5375 per gli elementi, 92.0500 per l’impressione artistica e con soltanto 4.3 di penalizzazione sincro.

Qui di seguito, le parole di Giorgio Minisini: “La musica è Johnny B. Goode di Chuck Berry e l’dea è quella di usare la musica per trasmettere il nostro sogno che è quello di avere il doppio misto ai Giochi Olimpici. Abbiamo puntato a mettere moltissime difficoltà, anche troppe forse, proprio perchè vogliamo utilizzare questi campionati italiani come banco di prova per vedere fino a dove possiamo spingerci; poi penseremo a sistemare un po’ l’esecuzione per gli aventi internazionali. Le sensazioni sono positive; è un grande cambiamento al quale ci dobbiamo tutti adattare ma è una bella sfida e siamo molto contenti di essere qui ad affrontarla”