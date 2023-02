Salto con gli sci, Althaus vince a Planica davanti a Pinkelnig. 18^ Lara Malsiner

Nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci la tedesca Katharina Althaus trionfa sulla pista slovena di Planica totalizzando un punteggio di 249.1, che le consente di precedere l’austriaca Eva Pinkeling e alla norvegese Odine Anna Stroem. Le due atlete completano il podio classificandosi rispettivamente in seconda e terza posizione con 246.9 e 246 punti. Restano giù dal podio, invece, la tedesca Selina Freitag, la norvegese Thea Bjoerseth e la giapponese Yuki Ito. A completare la top ten sono la norvegese Maren Lundby, la nipponica Nozomi Maruyama, la tedesca Anna Rupprecht e la canadese Abigail Strate. Per quanto rigurda le azzurre, invece, la migliore è Lara Malsiner che si classifica in diciottesima posizione con un punteggio complessivo di 211.7; la sorella Jessica è solo ventottesima a quota 200.8.