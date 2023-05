Nuoto, Mondiali Paralimpici 2023: convocati 24 azzurri, c’è Manuel Bortuzzo

Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto paralimpico, Riccardo Vernole, ha diramato l’elenco dei convocati per il Mondiale World Para Swimming, di scena all’Aquatics Centre di Manchester (Gran Bretagna) dal 31 luglio al 6 agosto. Spicca la presenza di Manuel Bortuzzo, al ritorno in una competizione internazionale assoluta dopo la drammatica sparatoria del 2019 che l’ha costretto su una sedia a rotelle. Il 23enne triestino ha già gareggiato di recente nelle World Series di Berlino, riuscendo a staccare il pass iridato, ed è pronto a tornare in vasca in Inghilterra.

Di seguito la lista completa dei 24 convocati. Uomini: Amodeo, Barlaam, Beggiato, Bettella, Bicelli, Bocciardo, Boni, Bortuzzo, Fantin, Gouda Said Hassan, Marigliano, Menciotti, Morelli, Morlacchi, Raimondi. Donne: Berra, Boggioni, Ghiretti, Gilli, Palazzo, Procita, Scortechini, Talamona, Terzi.