Napoli: Politano, Ndombele e Di Lorenzo a rischio per la trasferta di Bologna

Sono tre i punti interrogativi per Luciano Spalletti a due giorni dalla sfida di campionato del Napoli in casa del Bologna. Giovanni Di Lorenzo, infatti, ha fatto allenamento personalizzato in campo, mentre Matteo Politano e Tanguy Ndombele hanno terminato anzitempo la seduta odierna in seguito ad un trauma contusivo. Il resto della squadra, invece, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello, poi ha svolto lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto.