Nuoto, Coppa del Mondo: in Egitto gli azzurri siglano la tripletta, vince Acerenza

La prima delle cinque tappe di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere si apre nel migliore dei modi per la compagine azzurra. Nelle acque egiziane, a Soma Bay, l’Italia cala il tris d’assi nella dieci chilometri che apre la stagione 2024. Vince Domenico Acerenza in 1h55’26’‘, davanti a Gregorio Paltrinieri in 1h55’28”90. Chiude poi il podio Fabrizio Antonelli in 1h55’29”50. La gara femminile viene invece vinta da Leonie Beck che si impone in 2h04’31″00 su Bettina Fabian, alle sue spalle per soli 40 centesimi. Il terzo gradino viene infine occupato da Angela Marinez Guillen a +2″8.