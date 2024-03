WTA Miami 2024, Badosa: “Poter essere in campo è già stata una vittoria”

L’avventura di Paula Badosa al Miami Open 2024 si è chiusa ai 32esimi di finale, turno in cui ha affrontato l’amica Aryna Sabalenka perdendo in due set (6-4, 6-3), in un match che per la spagnola è stato molto emozionante vista la recente perdita subita dalla bielorussa. Sabalenka ha infatti dovuto affrontare la terribile notizia della scomparsa del suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, morto pochi giorni fa in circostanze ancora non del tutto chiare. Nonostante la sconfitta, Badosa si è detta comunque soddisfatta di quanto fatto nel torneo statunitense, dichiarando in conferenza stampa che poter “essere in campo è già una vittoria“.

Il riferimento è ovviamente ai tanti infortuni che ormai da parecchio tempo stanno tormentando la tennista spagnola, attualmente numero 82 del mondo. Già lo scorso anno dei seri problemi alla schiena avevano costretto Badosa ad abbandonare gli US Open al primo turno, dovendo rinunciare alla sfida contro Venus Williams. “Ho lottato per molti mesi per tornare in campo, ma la mia stagione finisce qui“, aveva scritto sui suoi profili social la spagnola, che poi si era rimessa subito al lavoro per cercare di recuperare la forma fisica ideale. Tornata in campo nel 2024, le delusioni non si erano però fatte attendere. All’Open di Thailandia, Badosa si era dovuta ritirare al secondo turno; tornata al WTA 1000 di Dubai era stata costretta ad alzare bandiera bianca dopo un solo set contro la svizzera Lulu Sun, abbandonandosi alle lacrime davanti alle telecamere.

L’ostinazione però non manca di certo alla spagnola, che a testa bassa ha lavorato per essere della contesa a Miami. L’eliminazione non le ha fatto male perché le risposte avute dal suo fisico sono state segnali importanti per il futuro: “Sono contenta perché ho lottato a lungo con i miei problemi. Per la prima volta da un anno a questa parte ho potuto giocare per otto giorni consecutivi, essere in campo è già una vittoria“. Badosa fissa poi i prossimi appuntamenti: “Voglio giocare il maggior numero possibile di tornei, penso che sarò a Stoccarda e Madrid“.