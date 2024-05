Nuoto artistico, World Cup Parigi 2024: Pelati-Rizea argento nel duo tecnico misto

Seconda giornata di gare e una medaglia d’argento per l’Italia nella tappa della World Cup di nuoto artistico in corso a Parigi. Nella piscina olimpica di Saint Denis arriva un ottimo secondo posto per la giovanissima coppia composta da Filippo Pelati e Sarah Maria Rizea nel duo tecnico misto. Gli azzurrini hanno chiuso con un punteggio di 207.5367, alle spalle soltanto del tandem kazako composto da Nargiza Bolatova ed Eduard Kim, dominatori della gara con 216.3250 di score. Sul podio anche gli spagnoli Jordi Caceres Iglesias e Judith Calvo Requena (198.8417). In precedenza, sempre Sarah Maria Rizea era scesa in vasca con Flaminia Vernice, terminando in decima piazza la gara del duo free con 188.6791 punti (113.8791 per gli elementi e 74.8000 per l’impressione artistica). La vittoria è andata alle austriache Anna Maria e Eirini Marina Alexandri con 265.9646 punti, seguite dalle ucraine Maryna e Vladislava Aleksiiva con 243.9564; sul gradino più basso del podio le canadesi Audrey Lamothe e Jacqueline Simoneau con 238.2876.