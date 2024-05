F1 Gp Miami 2024, Alonso attacca: “Sprint sarà noiosa, poi ci penalizzano di continuo”

Fernando Alonso non le manda a dire dopo le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami 2024, chiuse all’ottavo posto. Il 42enne spagnolo ha sparato a zero sul format di gara, riferendosi anche alla penalità subita in Cina e confermata dopo il rigetto del ricorso presentato da Aston Martin. “La Sprint sarà noiosa, ci sono pochi punti in palio. Per me non sarà una giornata interessante – afferma l’asturiano- Sarà utile per preparare il Gran Premio, ma per chi seguirà la gara da fuori sarà solo un trenino di macchine. Fatta in questo modo, la Sprint serve davvero a poco.” Gli attriti tra Alonso e la Federazione sono iniziati già a inizio campionato, quando in Australia lo spagnolo era stato ritenuto responsabile dell’incidente di Russell. Poi ecco il “fattaccio” in Cina con Sainz e il ricorso rigettato: “Continuiamo a essere penalizzati per ogni cosa che facciamo, ormai non è più possibile lottare”