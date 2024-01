NFL, Bill Belichick lascia i New England Patriots dopo 24 stagioni e 6 Super Bowl

La notizia era nell’aria già da diversi mesi, ma ora è ufficiale e di certo rappresenta la chiusura di una delle avventure più vincenti e affascinanti della storia della NFL. Bill Belichick dopo 24 anni e diversi trionfi lascia i New England Patriots. Sono state settimane di colloqui con il proprietario della franchigia Robert Kraft, ma alla fine di comune accordo si è deciso di interrompere qui il sodalizio. Belichick, a cui restava un anno di contratto, potrà lasciare la squadra senza che i Patriots chiedano un risarcimento. L’idea è quella di continuare ad allenare e si prevede l’interesse di almeno alcune delle altre sette squadre della NFL che hanno posti vacanti come capo allenatore, molto probabilmente gli Atlanta Falcons, secondo quanto riporta Espn. L’esperienza del 71enne di Nashville si chiude con 12 apparizioni al Super Bowl, 6 vittorie e quel connubio con i Patriots e Tom Brady che rimarrà per sempre nella storia dello sport.