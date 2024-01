Sassuolo, Berardi recupera: ci sarà contro la Juventus

Il Sassuolo potrà fare affidamento su Domenico Berardi in vista della sfida di martedì prossimo all’Allianz Stadium contro la Juventus. L’attaccante della nazionale, uscito nel corso dell’ultima gara per affaticamento muscolare, è recuperato e sarà convocato. Alla lista degli assenti si unisce invece Toljan le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Non cambiano centrocampo e fronte offensivo dove troverà conferma Thorvestd. In difesa possibile impiego come esterno di Viti, con Pedersen a destra. Nella lista degli assenti figurano Defrel, Obiang, Racic, Vina.