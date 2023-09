Ndombelè vola in Turchia: sarà un nuovo giocatore del Galatasaray

Il mercato in Italia è finito, ma non in tutta Europa. In queste ore, il centrocampista ex Napoli Ndombelè sta per raggiungere la Turchia, e firmare con il Galatasaray. Di proprietò del Tottenham, il francese raggiungerà Icardi e Mertens in prestito, con diritto di riscatto. Già svolte le visite mediche al momento manca solo l’ufficialità. Il suo nome era stato fatto in casa Inter, prima di ufficializzare l’arrivo di Klaassen.