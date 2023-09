MotoGP, Bastianini operato alla mano e al malleolo

Enea Bastianini è stato operato al secondo metacarpo della mano sinistra e al malleolo della caviglia sinistra dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto nel Gran Premio di Catalogna. Gli interventi sono stati eseguiti dal professor Catani e dal professor Tarallo al Policlinico di Modena ed entrambi si sono conclusi con successo. La Ducati comunica il tutto in un post su Instagram, aggiungendo che presto il pilota inizierà il recupero per tornare in pista il prima possibile. Certa la sua assenza a Misano e al Gran Premi di India e Giappone.