Lindstrom rivela: “Mi voleva il Liverpool, ma ho scelto il Napoli. Voglio giocare con continuità”

In un’intervista rilasciata al magazine danese Tipsbladet, Jesper Lindstrom ha parlato del suo trasferimento dall’Eintracht al Napoli: “Inizialmente credevo che sarei rimasto in Germania. Tuttavia il club ha dovuto vendere dei giocatori per via del Fair Play Finanziario e da un giorno all’altro sono stato ceduto. Ovviamente è stata una sorpresa perché mi era stato detto che non sarebbe accaduto, tuttavia è stato bello. Io e la mia ragazza stavamo bene a Francoforte, ma non vedevo l’ora che succedesse qualcosa“.

Lindstrom ha poi svelato un retroscena: “Su di me c’era anche il Liverpool e per un tifoso dei Reds come me sarebbe stato fantastico. Tuttavia ho pensato ‘Se non gioco tanto vale guardarli in televisione’. In questo momento della mia carriera ho bisogno di giocare con continuità, per questo ho scelto Napoli. Sono in uno dei migliori club al mondo e mi è stato garantito che avrò tante opportunità“.

Infine, il nuovo arrivato ha parlato della città: “Quasi tutti i giocatori vivono fuori dalla città visto che è impossibile girare per strada, anche solo per una passeggiata. Se non ti copri ti chiedono le foto, ma ero consapevole che sarebbe stato così visto che il Napoli è l’unica squadra della città. Si tratta di un’esperienza unica e incredibile, anche se diversa dalle altre“.