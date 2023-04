NBA Playoffs 2023: Atlanta riapre la serie con Boston, Minnesota ancora ko. Knicks dominano i Cavs

Diventano due le serie che hanno già preso una chiara direzione in questo primo turno di Playoffs NBA: dopo i Philadelphia 76ers anche i Denver Nuggets salgono sul 3-0. Nulla da fare anche in casa per i Minnesota Timberwolves, che cedono con il punteggio di 111-120 nonostante un Anthony Edwards entusiasmanete da 36 punti. Il match è stato equilibrato seguendo il punteggio, ma di fatto Jokic e compagni hanno sempre dato l’impressione di poter gestire i loro avversari, riuscendo ad allungare ogni qual volta provassero a mettere la testa avanti. Per il due volte MVP della lega solita tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 12 assist con solamente quattro errori al tiro, mentre il miglior realizzatore dei Nuggets è stato Michael Porter Jr. con 25 piunti e un 4/8 dall’arco.

Riaprono la serie, invece, gli Atlanta Hawks, che dopo due prestazioni piuttosto negative al TD Garden sono riusciti a sfruttare il vantaggio del pubblico a favore e sconfiggere 130-122 i Boston Celtics. Decisivo il seocndo quarto da 41 puni per la formazione di Quin Snyder, che ha trovato un Trae Young da 32 punti, 6 rimbalzi e 9 assist e un Bogdan Bogdanovic decisivo dalla panchina con i suoi 15 punti in soli 22 minuti di impiego. Jaylen Brown non è riuscito a segnare mai da fuori, ma ha comunque chiuso con 7/15 dal campo e in generale i Celtics hanno portato ben sei giocatori in doppia cifra. Ciò che oggi a Boston è mancata è stata decisamente la difesa.

Intensità e qualità difensiva che invece non è mancata affatto ai New York Knicks, i quali al Madison Square Garden limitano i Cleveland Cavaliers addirittura a 79 punti segnati. Percentuali imbarazzanti per i Cavs, che trovano il 38% dal campo e il 21% dall’arco in una gara-3 da dimenticare al più presto, ora che la quarta diventa fondamentale sotto 1-2 nella serie. Brunson come sempre leader dei Knicks con i suoi 21 punti, ma segnali incoraggianti a livello offensivo anche da parte di RJ Barrett, che ne mette 19 con 8/12 e 3/6 da tre punti.