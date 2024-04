NBA, brutto colpo per i New York Knicks: Randle si opera e termina la stagione

I playoff Nba sono ormai alle porte, e in casa New York Knicks arriva la prima notizia negativa, infatti, Julius Randle sarà fuori per il resto della stagione. Il numero 30 di coach Tom Thibodeau sarà costretto ad operarsi alla spalla dopo aver riportato una lussazione che lo ha tenuto lontano dai parquet dal 27 di gennaio. Il giocatore ha provato ad essere presente per la post-season, ma i tentativi compiuti per ritornare a pieno regime per i playoff si sono rivelati vani, equindi per lui sarà necessaria l’operazione. I Knicks dovranno dire addio ad un pezzo importante del roster, che quest’anno su 46 partite giocate ha tenuto una media di 24 punti a partita e quasi 10 rimbalzi. Ora le sorti della squadra della “Grande Mela” sono tutte in mano a Jalen Brunson, pezzo forte della franchigia che dovrà fare gli straordinari per trascinare i suoi.