Lille, Fonseca sul futuro: “Non sono preoccupato, non è importante”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma adesso al Lille, in conferenza stampa parla del suo futuro, cercando di mettere chiarezza alle voci e alle notizie che corrono sulle maggiori testate francesi: “Sono totalmente concentrato sulle ultime partite e su cosa possiamo fare bene per finire la stagione. Non sono preoccupato per il mio futuro. Penso che non sia importante. Ripeto, sono totalmente concentrato sulla partita di domani, poi toccherà all’Aston Villa e poi al proseguimento della stagione. Questo lo vedremo più avanti, ma è vero che la fine della stagione sarà importante per il mio futuro”.

Proprio ieri, era stato chiesto un parere al presidente del club francese Olivier Letang, il quale, come riportato da FootMercato.net, ha glissato un po’ sulla faccenda, spostando il focus sugli obiettivi e i prossimi impegni della squadra: “Se ci sarà la prossima stagione? Questa è una domanda legittima. Parliamo ogni giorno con Paulo. Le cose sono state dette. L’errore peggiore sarebbe guardare avanti adesso. Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi attuali. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita. Vediamo dove ci porta questo. Preferisco non discutere delle singole situazioni”.

Il prossimo impegno dei ‘mastini’ è quello con l’Olympique Marsiglia, nell’anticipo del venerdì, valido per la 28^ giornata di Ligue 1.