Nazionale volley, Egonu si riavvicina alla maglia azzurra: obiettivo Europei 2023

Paola Egonu si riavvicina alla Nazionale italiana di volley. Dopo mesi di discussioni la 24enne azzurra ha incontrati nei giorni scorsi il commissario tecnico Davide Mazzanti e il dirigente accompagnatore della Nazionale Stefano Recine per discutere dei prossimi impegni della squadra azzurra. La campionessa nativa di Cittadella ha confermato la sua disponibilità, con l’obiettivo primario di trionfare agli Europei in programma dal 15 agosto al 3 settembre. Improbabile, invece, un impiego suo e di altre senatrici nella prossima Nations League in programma tra giugno e luglio, con l’Italia campione in carica.