Psg, sempre più lontano il rinnovo di Messi: distanza ampia tra le parti

Si fanno sempre più insistenti le voci di divorzio tra Lionel Messi e il Psg nel prossimo mese di giugno, quando scadrà il contratto dell’argentino. Secondo quanto riporta il quotidiano “L’Equipe”, il numero 10 dell’Albiceleste è destinato a lasciare il club parigino a meno che non accetti un netto taglio dell’ingaggio nel nuovo contratto. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa, la distanza tra le due parti sarebbe talmente ampia da escludere un nuovo accordo. E il Barcellona intanto continua a sperare in un ritorno della sua ex stella.