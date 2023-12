Nazionale, Spalletti in visita al centro di accoglienza per senza dimora di Roma

Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale Italiana, ha visitato la chiesa del Buon Pastore di Roma, centro di accoglienza notturna aperto ai senza dimora e fondato dalla Comunità di Sant’Egidio nel gennaio 2021. Al momento il centro offre a 16 persone un letto, biancheria pulita, un armadio e un comodino. Spalletti commenta: “Sosteniamo la Comunità di Sant’Egidio nell’aiutare chi ha bisogno e queste persone ci restituiranno la felici. A Natale aggiungi un posto a tavola. Il Buon Pastore è un approdo e un rifugio per quella che viene definita ‘povertà estrema’, ossia non avere un tetto sopra la propria testa. Ma è soprattutto un’occasione preziosa per riprendere a vivere, perché qui non si trova solo un letto, ma anche amicizia, ascolto, fiducia e incoraggiamento, per lasciarsi alle spalle un passato difficile e ricominciare“.